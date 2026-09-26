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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Fussilat Ayah 2
Fussilat
2
41:2
تنزيل من الرحمان الرحيم ٢
تَنزِيلٌۭ مِّنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٢
تَنزِيلٞ
ﱃ
مِّنَ
ﱄ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ﱅ
ٱلرَّحِيمِ
ﱆ
٢
ﱇ
Bu Kitap, merhametli olan Allah katından indirilmedir; bilen bir millet için müjdeci ve uyarıcı olmak üzere Arapça okunarak, ayetleri uzun uzun açıklanmıştır. Ama insanların çoğu yüz çevirmiştir, onlar işitmezler de: "Bizi çağırdığın şeye karşı kalblerimiz kapalıdır, kulaklarımızda ağırlık, bizimle senin aranda anlaşmamıza engel vardır; istediğini yap, biz de yapacağız" derler.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.