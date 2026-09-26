Rebar Kurdish Tafsir Tefsir: Fussilat Ayah 17

[ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ] قهومی ثهمودیش ئێمه ڕێگای ڕاستمان پێ ناساندن و بۆمان روون كردنهوهو بانگمان كردن بۆی لهسهر زمانی صاڵح پێغهمبهر - صلی الله علیه وسلم - بهڵام ئهوان ڕێگای كوێری و كوفرو گومڕاییان ههڵبژارد بهسهر ڕێگای هیدایهت و گوێڕایهڵی و ئیماندا [ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٧) ] ئهمانیش خوای گهوره سزای دان و زهوی له ژێریاندا ههژاندو به دهنگێكی گهوره له ئاسمانهوه له ناوی بردن و سهرشۆڕو زهلیل و ڕیسوای كردن بههۆی كوفرو كردهوه خراپهكانی خۆیانهوه كه حوشترهكهیان سهربڕی.