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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Fussilat Ayah 16
Fussilat
16
41:16
فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اخزى وهم لا ينصرون ١٦
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًۭا صَرْصَرًۭا فِىٓ أَيَّامٍۢ نَّحِسَاتٍۢ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ١٦
فَأَرۡسَلۡنَا
ﲖ
عَلَيۡهِمۡ
ﲗ
رِيحٗا
ﲘ
صَرۡصَرٗا
ﲙ
فِيٓ
ﲚ
أَيَّامٖ
ﲛ
نَّحِسَاتٖ
ﲜ
لِّنُذِيقَهُمۡ
ﲝ
عَذَابَ
ﲞ
ٱلۡخِزۡيِ
ﲟ
فِي
ﲠ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲡ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﲢﲣ
وَلَعَذَابُ
ﲤ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲥ
أَخۡزَىٰۖ
ﲦﲧ
وَهُمۡ
ﲨ
لَا
ﲩ
يُنصَرُونَ
ﲪ
١٦
ﲫ
Rezillik azabını onlara dünya hayatında tattırmak için uğursuz günlerde üzerlerine dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise daha çok alçaltıcıdır ve onlar yardım da görmezler.
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Tafsir Fathul Majid
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