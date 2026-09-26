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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Fussilat Ayah 14
Fussilat
14
41:14
اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملايكة فانا بما ارسلتم به كافرون ١٤
إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ قَالُوا۟ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَـٰٓئِكَةًۭ فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَـٰفِرُونَ ١٤
إِذۡ
ﱡ
جَآءَتۡهُمُ
ﱢ
ٱلرُّسُلُ
ﱣ
مِنۢ
ﱤ
بَيۡنِ
ﱥ
أَيۡدِيهِمۡ
ﱦ
وَمِنۡ
ﱧ
خَلۡفِهِمۡ
ﱨ
أَلَّا
ﱩ
تَعۡبُدُوٓاْ
ﱪ
إِلَّا
ﱫ
ٱللَّهَۖ
ﱬﱭ
قَالُواْ
ﱮ
لَوۡ
ﱯ
شَآءَ
ﱰ
رَبُّنَا
ﱱ
لَأَنزَلَ
ﱲ
مَلَٰٓئِكَةٗ
ﱳ
فَإِنَّا
ﱴ
بِمَآ
ﱵ
أُرۡسِلۡتُم
ﱶ
بِهِۦ
ﱷ
كَٰفِرُونَ
ﱸ
١٤
ﱹ
Onlara, önlerinden, artlarından, her yönden: "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin" diyen peygamberler gelmişti: "Eğer Rabbimiz böyle bir şey dileseydi melekler indirirdi. Doğrusu sizinle gönderileni inkar ederiz" demişlerdi.
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