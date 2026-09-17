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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Ayah 90
Al-Anbiya
90
21:90
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ٩٠
فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَوَهَبْنَا لَهُۥ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًۭا وَرَهَبًۭا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَـٰشِعِينَ ٩٠
فَٱسۡتَجَبۡنَا
ﲬ
لَهُۥ
ﲭ
وَوَهَبۡنَا
ﲮ
لَهُۥ
ﲯ
يَحۡيَىٰ
ﲰ
وَأَصۡلَحۡنَا
ﲱ
لَهُۥ
ﲲ
زَوۡجَهُۥٓۚ
ﲳﲴ
إِنَّهُمۡ
ﲵ
كَانُواْ
ﲶ
يُسَٰرِعُونَ
ﲷ
فِي
ﲸ
ٱلۡخَيۡرَٰتِ
ﲹ
وَيَدۡعُونَنَا
ﲺ
رَغَبٗا
ﲻ
وَرَهَبٗاۖ
ﲼﲽ
وَكَانُواْ
ﲾ
لَنَا
ﲿ
خَٰشِعِينَ
ﳀ
٩٠
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Biz de ona icabet ederek, Yahya'yı bahşetmiş, eşini de doğum yapacak hale getirmiştik. Doğrusu onlar iyi işlerde yarışıyorlar, korkarak ve umarak Bize yalvarıyorlardı. Bize karşı gönülden saygı duyuyorlardı.
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