Rebar Kurdish Tafsir Tefsir: Al-Anbiya Ayah 81

خواى گەورە بای بۆ سولیمان پێغەمبەر صلى الله علیه وسلم ژێربار كردبوو [ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ ] وە خوای گەورە بای ژێربارو موسەخەر كردبوو بۆ سولەیمان صلى الله علیه وسلم بایەك كە وەكو زریان هەڵی ئەكرد بە فەرمانی سولەیمان صلى الله علیه وسلم [ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ] بۆ ئەو زەویەی كە پڕ خێرو بەرەكەت بوو بەرەكەتمان تێی كردبوو كە زەوی شام (بیت المقدس) بوو (هەرچى پێویست بوایە بە بایەكە دەیگواستەوەو باڵندەیش سێبەرى بۆ دەكرد) [ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (٨١) ] وە ئێمە زاناین بە هەموو شتێك.