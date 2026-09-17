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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Ayah 79
Al-Anbiya
79
21:79
ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ٧٩
فَفَهَّمْنَـٰهَا سُلَيْمَـٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ ٧٩
فَفَهَّمۡنَٰهَا
ﲖ
سُلَيۡمَٰنَۚ
ﲗﲘ
وَكُلًّا
ﲙ
ءَاتَيۡنَا
ﲚ
حُكۡمٗا
ﲛ
وَعِلۡمٗاۚ
ﲜﲝ
وَسَخَّرۡنَا
ﲞ
مَعَ
ﲟ
دَاوُۥدَ
ﲠ
ٱلۡجِبَالَ
ﲡ
يُسَبِّحۡنَ
ﲢ
وَٱلطَّيۡرَۚ
ﲣﲤ
وَكُنَّا
ﲥ
فَٰعِلِينَ
ﲦ
٧٩
ﲧ
Süleyman'a bu meselenin hükmünü bildirmiştik; her birine hüküm ve ilim verdik. Davud ile beraber tesbih etsinler diye dağları ve kuşları buyruk altına aldık. Bunları Biz yapmıştık.
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