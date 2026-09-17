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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Ayah 77
Al-Anbiya
77
21:77
ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين ٧٧
وَنَصَرْنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍۢ فَأَغْرَقْنَـٰهُمْ أَجْمَعِينَ ٧٧
وَنَصَرۡنَٰهُ
ﱹ
مِنَ
ﱺ
ٱلۡقَوۡمِ
ﱻ
ٱلَّذِينَ
ﱼ
كَذَّبُواْ
ﱽ
بِـَٔايَٰتِنَآۚ
ﱾﱿ
إِنَّهُمۡ
ﲀ
كَانُواْ
ﲁ
قَوۡمَ
ﲂ
سَوۡءٖ
ﲃ
فَأَغۡرَقۡنَٰهُمۡ
ﲄ
أَجۡمَعِينَ
ﲅ
٧٧
ﲆ
Ayetlerimizi yalanlayan millete karşı ona yardım ettik. Doğrusu onlar fena bir milletti, hepsini suda boğduk.
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