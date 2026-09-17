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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Ayah 73
Al-Anbiya
73
21:73
وجعلناهم ايمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ٧٣
وَجَعَلْنَـٰهُمْ أَئِمَّةًۭ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَـٰبِدِينَ ٧٣
وَجَعَلۡنَٰهُمۡ
ﱁ
أَئِمَّةٗ
ﱂ
يَهۡدُونَ
ﱃ
بِأَمۡرِنَا
ﱄ
وَأَوۡحَيۡنَآ
ﱅ
إِلَيۡهِمۡ
ﱆ
فِعۡلَ
ﱇ
ٱلۡخَيۡرَٰتِ
ﱈ
وَإِقَامَ
ﱉ
ٱلصَّلَوٰةِ
ﱊ
وَإِيتَآءَ
ﱋ
ٱلزَّكَوٰةِۖ
ﱌﱍ
وَكَانُواْ
ﱎ
لَنَا
ﱏ
عَٰبِدِينَ
ﱐ
٧٣
ﱑ
Onları, buyruğumuz altında insanları doğru yola götüren önderler yaptık; onlara, iyi işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar, bize kulluk eden kimselerdi.
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