Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Ayah 46
Al-Anbiya
46
21:46
ولين مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ٤٦
وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌۭ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٤٦
وَلَئِن
ﱎ
مَّسَّتۡهُمۡ
ﱏ
نَفۡحَةٞ
ﱐ
مِّنۡ
ﱑ
عَذَابِ
ﱒ
رَبِّكَ
ﱓ
لَيَقُولُنَّ
ﱔ
يَٰوَيۡلَنَآ
ﱕ
إِنَّا
ﱖ
كُنَّا
ﱗ
ظَٰلِمِينَ
ﱘ
٤٦
ﱙ
Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa: "Vah bize! Doğrusu biz haksızdık" derler.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.