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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Anbiya Ayah 30
Al-Anbiya
30
21:30
اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يومنون ٣٠
أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًۭا فَفَتَقْنَـٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ٣٠
أَوَلَمۡ
ﲃ
يَرَ
ﲄ
ٱلَّذِينَ
ﲅ
كَفَرُوٓاْ
ﲆ
أَنَّ
ﲇ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲈ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲉ
كَانَتَا
ﲊ
رَتۡقٗا
ﲋ
فَفَتَقۡنَٰهُمَاۖ
ﲌﲍ
وَجَعَلۡنَا
ﲎ
مِنَ
ﲏ
ٱلۡمَآءِ
ﲐ
كُلَّ
ﲑ
شَيۡءٍ
ﲒ
حَيٍّۚ
ﲓﲔ
أَفَلَا
ﲕ
يُؤۡمِنُونَ
ﲖ
٣٠
ﲗ
İnkar edenler, gökler ve yer yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? İnanmıyorlar mı?
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