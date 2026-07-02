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Al-An'am
110
6:110
ونقلب افيدتهم وابصارهم كما لم يومنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ١١٠
وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١٠
وَنُقَلِّبُ
أَفۡـِٔدَتَهُمۡ
وَأَبۡصَٰرَهُمۡ
كَمَا
لَمۡ
يُؤۡمِنُواْ
بِهِۦٓ
أَوَّلَ
مَرَّةٖ
وَنَذَرُهُمۡ
فِي
طُغۡيَٰنِهِمۡ
يَعۡمَهُونَ
١١٠
Onların kalblerini, gözlerini, ona ilk defa inanmadıkları gibi çeviririz; onları taşkınlıkları içinde şaşkın şaşkın bırakırız.
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Meagan Hotchkiss Trejo
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2 yıl önce
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Ayet 6:110, 2:165, 57:3
Strengthen Your Faith, Strengthen Your Heart
Want a stronger faith? A firmer heart? It's all about connection. Connect with Allah ﷻ prayer, dive deep into the Quran, learn all you can about Islam, and surround yourself with positive influences.
Remember, building a strong faith takes time. Be patient, persevere, and trust Allah ﷻ. Your heart will thank you.
Al-Nu’man ibn Bashir reported: The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, ...
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