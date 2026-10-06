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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-An'am Ayah 103
Al-An'am
103
6:103
لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ١٠٣
لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰرَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٠٣
لَّا
ﱕ
تُدۡرِكُهُ
ﱖ
ٱلۡأَبۡصَٰرُ
ﱗ
وَهُوَ
ﱘ
يُدۡرِكُ
ﱙ
ٱلۡأَبۡصَٰرَۖ
ﱚﱛ
وَهُوَ
ﱜ
ٱللَّطِيفُ
ﱝ
ٱلۡخَبِيرُ
ﱞ
١٠٣
ﱟ
Gözler O'nu görmez, O bütün gözleri görür. O Latif'tir, haberdardır.
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