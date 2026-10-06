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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-An'am Ayah 100
Al-An'am
100
6:100
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون ١٠٠
وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا۟ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَـٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍۢ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠
وَجَعَلُواْ
ﲵ
لِلَّهِ
ﲶ
شُرَكَآءَ
ﲷ
ٱلۡجِنَّ
ﲸ
وَخَلَقَهُمۡۖ
ﲹﲺ
وَخَرَقُواْ
ﲻ
لَهُۥ
ﲼ
بَنِينَ
ﲽ
وَبَنَٰتِۭ
ﲾ
بِغَيۡرِ
ﲿ
عِلۡمٖۚ
ﳀﳁ
سُبۡحَٰنَهُۥ
ﳂ
وَتَعَٰلَىٰ
ﳃ
عَمَّا
ﳄ
يَصِفُونَ
ﳅ
١٠٠
ﳆ
Cinleri O yaratmışken kafirler Allah'a ortak koştular. Körü körüne O'na oğullar ve kızlar uydurdular. Haşa, O onların vasıflandırmalarından yücedir.
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