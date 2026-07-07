Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Jinn
5
72:5
وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا ٥
وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا ٥
وَأَنَّا
ظَنَنَّآ
أَن
لَّن
تَقُولَ
ٱلۡإِنسُ
وَٱلۡجِنُّ
عَلَى
ٱللَّهِ
كَذِبٗا
٥
"Doğrusu insanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan uydurabileceklerini sanmazdık."
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
Yansıt
Düşünceler Kuran.com'un görüşünü temsil etmemektedir ve bağlamdan çıkarılmamalıdır.
Ajialonline
Takip etmek
geçen yıl
·
referans
Ayet 72:5
'Assume the best regarding them [i.e., those transmitting religious knowledge], perhaps thinking that none would dare fabricate lies against Allah, the Lord of the Worlds.
However, the crucial pedagogical lesson ( ad-dars at-tarbawi) here is the absolute necessity of verification and authentication (at-tathabbut) in matters pertaining to the Religion (ad-Dīn), and the imperative of acquiring knowledge (al-'ilm) exclusively from trustworthy and r...
Daha fazla gör
12
4
Yansıma Topluluğunu Keşfedin
Önceki Ayet
Sonraki Ayah