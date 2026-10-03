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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Buruj Ayah 9
Al-Buruj
9
85:9
الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ٩
ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ شَهِيدٌ ٩
ٱلَّذِي
ﱳ
لَهُۥ
ﱴ
مُلۡكُ
ﱵ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱶ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
ﱷﱸ
وَٱللَّهُ
ﱹ
عَلَىٰ
ﱺ
كُلِّ
ﱻ
شَيۡءٖ
ﱼ
شَهِيدٌ
ﱽ
٩
ﱾ
Bu inkarcıların, inananlara kızmaları; onların sadece, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin bulunan ve övülmeğe layık ve güçlü olan Allah'a inanmış olmalarındandı. Allah her şeye şahiddir.
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