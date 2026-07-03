Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
002

2. Sure Al-Baqarah

Bakara

Sureyi okuyun ve dinleyin. Al-Baqarah Tercüme, tefsir, sesli okuma, kelime kelime anlam ve transkripsiyon ile birlikte. Çeviri: Khawaja Mirof & Khawaja Mir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
  Алиф. Лом. Мим. Ин гуна ҳарфҳо, ҳарфҳои муқаттаъаанд1, дар аввали сураҳо меоянд. Дар ин ишораест ба эъҷози Қуръон ва ҳуҷҷат овардан бар мушрикон. Ин ба он далолат мекунад, ки арабҳо мисли ин гуна ваҳйи илоҳӣ овардан натавонанд.
Tefsirler
Dersler
Yansımalar