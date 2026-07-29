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Al-Baqarah
41
2:41
وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ٤١
وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًۭا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا وَإِيَّـٰىَ فَٱتَّقُونِ ٤١
وَءَامِنُواْ
بِمَآ
أَنزَلۡتُ
مُصَدِّقٗا
لِّمَا
مَعَكُمۡ
وَلَا
تَكُونُوٓاْ
أَوَّلَ
كَافِرِۭ
بِهِۦۖ
وَلَا
تَشۡتَرُواْ
بِـَٔايَٰتِي
ثَمَنٗا
قَلِيلٗا
وَإِيَّٰيَ
فَٱتَّقُونِ
٤١
Yanınızdaki Tevrat'ı tasdik ederek indirdiğim Kuran'a, inanın; onu ilk inkar edenler siz olmayın, ayetlerimi hiçbir değere karşılık değiştirmeyin ve bile bile hakkı gizlemeyin.
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Düşünceler Kuran.com'un görüşünü temsil etmemektedir ve bağlamdan çıkarılmamalıdır.
Maliha Khan
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31 hafta önce
·
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Ayet 2:41
"And be mindful of Me." The greatest secret of being closer to Allah and earn peace of heart and certainty lies here. May Allah grant us this mindfulness of Him. Ameen.
7
0
Razia Zahra
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4 yıl önce
·
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Ayet 2:2-5, 2:41, 62:5
In the Name of Allah the Most Gracious, the Most Merciful,
I am currently in a position whereby I cannot do so much note-taking. Usually I have been doing taddabur whilst reading the Qur’an. However, it’s been some time that I have not spent as much time ‘listening’ to the Qur’an. So I decided to listen to the Qur’an and ponder upon it’s meaning.
At the beginning of Surah Al Baqara, two ayats not so far apart from each other struck me particu...
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17
2
tareq abed
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8 yıl önce
·
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Ayet 2:41
Meaning dont be the first among the children of Israel to deny it, as the kuffar of quraish denied it before them
1
0
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