Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
190
2:190
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ١٩٠
وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٩٠
وَقَٰتِلُواْ
فِي
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
ٱلَّذِينَ
يُقَٰتِلُونَكُمۡ
وَلَا
تَعۡتَدُوٓاْۚ
إِنَّ
ٱللَّهَ
لَا
يُحِبُّ
ٱلۡمُعۡتَدِينَ
١٩٠
Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın, aşırı gitmeyin; doğrusu Allah aşırı gidenleri sevmez.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
Yansıt
Düşünceler Kuran.com'un görüşünü temsil etmemektedir ve bağlamdan çıkarılmamalıdır.
ekaterina myachina
Takip etmek
18 hafta önce
·
referans
Ayet 2:83, 3:26, 2:4, 3:113-114, 3:164, 2:188, 2:154, 3:75, 3:130, 2:245, 2:129, 2:143, 2:2, 2:216, 2:196, 2:247, 3:181, 3:3-4, 3:169-170, 3:97, 2:190, 3:110
From Certainty to Clarity
How Surah آل عمران (Āl ʿImrān — The Family of Imran) completes what Surah البقرة (Al-Baqarah — The Cow) begins
There is a particular kind of silence that comes after certainty.
Not the silence of doubt — but the silence that asks:
Now that you know… what will you do with it?
Surah البقرة (al-Baqarah) leaves you with something vast.
A structure of belief. A framework for living. A map that is both complete and demand...
Daha fazla gör
25
2
Yansıma Topluluğunu Keşfedin
Önceki Ayet
Sonraki Ayah