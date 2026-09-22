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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Ayah 63
Al-'Ankabut
63
29:63
ولين سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون ٦٣
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٦٣
وَلَئِن
ﲼ
سَأَلۡتَهُم
ﲽ
مَّن
ﲾ
نَّزَّلَ
ﲿ
مِنَ
ﳀ
ٱلسَّمَآءِ
ﳁ
مَآءٗ
ﳂ
فَأَحۡيَا
ﳃ
بِهِ
ﳄ
ٱلۡأَرۡضَ
ﳅ
مِنۢ
ﳆ
بَعۡدِ
ﳇ
مَوۡتِهَا
ﳈ
لَيَقُولُنَّ
ﳉ
ٱللَّهُۚ
ﳊﳋ
قُلِ
ﳌ
ٱلۡحَمۡدُ
ﳍ
لِلَّهِۚ
ﳎﳏ
بَلۡ
ﳐ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﳑ
لَا
ﳒ
يَعۡقِلُونَ
ﳓ
٦٣
ﳔ
And olsun ki onlara: "Gökten su indirip onunla, ölümünden sonra yeri dirilten kimdir?" diye sorarsan, şüphesiz, "Allah'tır" derler. De ki: "Övülmek Allah içindir", fakat çoğu bunu akletmezler.
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