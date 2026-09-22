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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Ayah 61
Al-'Ankabut
61
29:61
ولين سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانى يوفكون ٦١
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ٦١
وَلَئِن
ﲝ
سَأَلۡتَهُم
ﲞ
مَّنۡ
ﲟ
خَلَقَ
ﲠ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲡ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲢ
وَسَخَّرَ
ﲣ
ٱلشَّمۡسَ
ﲤ
وَٱلۡقَمَرَ
ﲥ
لَيَقُولُنَّ
ﲦ
ٱللَّهُۖ
ﲧﲨ
فَأَنَّىٰ
ﲩ
يُؤۡفَكُونَ
ﲪ
٦١
ﲫ
And olsun ki onlara: "Gökleri ve yeri yaratan, güneşi, ayı buyruğu altında tutan kimdir?" diye sorarsan, şüphesiz "Allah'tır" derler. Öyleyse niçin döndürülüyorlar?
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