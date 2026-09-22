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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Ayah 59
Al-'Ankabut
59
29:59
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ٥٩
ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٥٩
ٱلَّذِينَ
ﲉ
صَبَرُواْ
ﲊ
وَعَلَىٰ
ﲋ
رَبِّهِمۡ
ﲌ
يَتَوَكَّلُونَ
ﲍ
٥٩
ﲎ
İnanıp yararlı iş işleyenleri, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetteki köşklere yerleştiririz. Sabredip, Rablerine güvenerek iş görenlerin ecri ne güzeldir!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.