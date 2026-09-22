Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Ayah 55
Al-'Ankabut
55
29:55
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ٥٥
يَوْمَ يَغْشَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٥
يَوۡمَ
ﱖ
يَغۡشَىٰهُمُ
ﱗ
ٱلۡعَذَابُ
ﱘ
مِن
ﱙ
فَوۡقِهِمۡ
ﱚ
وَمِن
ﱛ
تَحۡتِ
ﱜ
أَرۡجُلِهِمۡ
ﱝ
وَيَقُولُ
ﱞ
ذُوقُواْ
ﱟ
مَا
ﱠ
كُنتُمۡ
ﱡ
تَعۡمَلُونَ
ﱢ
٥٥
ﱣ
Senden azabı acele bekliyorlar. Doğrusu azap tepelerinden, ayaklarının altından kendilerini içine aldığı gün, cehennem inkarcıları kuşatacaktır. O gün Allah: "Yaptıklarınızın karşılığını tadın" der.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.