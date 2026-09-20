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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Ayah 40
Al-'Ankabut
40
29:40
فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ٤٠
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًۭا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٠
فَكُلًّا
ﱐ
أَخَذۡنَا
ﱑ
بِذَنۢبِهِۦۖ
ﱒﱓ
فَمِنۡهُم
ﱔ
مَّنۡ
ﱕ
أَرۡسَلۡنَا
ﱖ
عَلَيۡهِ
ﱗ
حَاصِبٗا
ﱘ
وَمِنۡهُم
ﱙ
مَّنۡ
ﱚ
أَخَذَتۡهُ
ﱛ
ٱلصَّيۡحَةُ
ﱜ
وَمِنۡهُم
ﱝ
مَّنۡ
ﱞ
خَسَفۡنَا
ﱟ
بِهِ
ﱠ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱡ
وَمِنۡهُم
ﱢ
مَّنۡ
ﱣ
أَغۡرَقۡنَاۚ
ﱤﱥ
وَمَا
ﱦ
كَانَ
ﱧ
ٱللَّهُ
ﱨ
لِيَظۡلِمَهُمۡ
ﱩ
وَلَٰكِن
ﱪ
كَانُوٓاْ
ﱫ
أَنفُسَهُمۡ
ﱬ
يَظۡلِمُونَ
ﱭ
٤٠
ﱮ
Her birini günahı sebebiyle yakaladık; kimine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik, kimini bir çığlık yok etti, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Onlara, Allah zulmetmiyordu, fakat onlar kendilerine yazık ediyorlardı.
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