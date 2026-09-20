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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Ayah 33
Al-'Ankabut
33
29:33
ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين ٣٣
وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًۭا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًۭا وَقَالُوا۟ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٣٣
وَلَمَّآ
ﱥ
أَن
ﱦ
جَآءَتۡ
ﱧ
رُسُلُنَا
ﱨ
لُوطٗا
ﱩ
سِيٓءَ
ﱪ
بِهِمۡ
ﱫ
وَضَاقَ
ﱬ
بِهِمۡ
ﱭ
ذَرۡعٗاۖ
ﱮﱯ
وَقَالُواْ
ﱰ
لَا
ﱱ
تَخَفۡ
ﱲ
وَلَا
ﱳ
تَحۡزَنۡ
ﱴ
إِنَّا
ﱵ
مُنَجُّوكَ
ﱶ
وَأَهۡلَكَ
ﱷ
إِلَّا
ﱸ
ٱمۡرَأَتَكَ
ﱹ
كَانَتۡ
ﱺ
مِنَ
ﱻ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
ﱼ
٣٣
ﱽ
Elçilerimiz Lut'a gelince, onun fenasına gitti; çok sıkıldı. Ona, "Korkma ve üzülme, doğrusu biz seni ve geride kalacaklardan olan karının dışında, aileni kurtaracağız. Bu kent halkına yaptıkları yolsuzluklardan ötürü gökten, elbette bir azap indireceğiz" dediler.
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