Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Ayah 31
Al-'Ankabut
31
29:31
ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هاذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين ٣١
وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓا۟ إِنَّا مُهْلِكُوٓا۟ أَهْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا۟ ظَـٰلِمِينَ ٣١
وَلَمَّا
ﱁ
جَآءَتۡ
ﱂ
رُسُلُنَآ
ﱃ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱄ
بِٱلۡبُشۡرَىٰ
ﱅ
قَالُوٓاْ
ﱆ
إِنَّا
ﱇ
مُهۡلِكُوٓاْ
ﱈ
أَهۡلِ
ﱉ
هَٰذِهِ
ﱊ
ٱلۡقَرۡيَةِۖ
ﱋﱌ
إِنَّ
ﱍ
أَهۡلَهَا
ﱎ
كَانُواْ
ﱏ
ظَٰلِمِينَ
ﱐ
٣١
ﱑ
Elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldiklerinde: "Biz şu kent halkını yok edeceğiz, çünkü oranın halkı zalim kimselerdir" dediler.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.