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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Ayah 28
Al-'Ankabut
28
29:28
ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين ٢٨
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍۢ مِّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢٨
وَلُوطًا
ﲘ
إِذۡ
ﲙ
قَالَ
ﲚ
لِقَوۡمِهِۦٓ
ﲛ
إِنَّكُمۡ
ﲜ
لَتَأۡتُونَ
ﲝ
ٱلۡفَٰحِشَةَ
ﲞ
مَا
ﲟ
سَبَقَكُم
ﲠ
بِهَا
ﲡ
مِنۡ
ﲢ
أَحَدٖ
ﲣ
مِّنَ
ﲤ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲥ
٢٨
ﲦ
Lut da, milletine şöyle demişti: "Doğrusu siz dünyalarda hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz."
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