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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Ayah 27
Al-'Ankabut
27
29:27
ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين ٢٧
وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَـٰبَ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَجْرَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٢٧
وَوَهَبۡنَا
ﲄ
لَهُۥٓ
ﲅ
إِسۡحَٰقَ
ﲆ
وَيَعۡقُوبَ
ﲇ
وَجَعَلۡنَا
ﲈ
فِي
ﲉ
ذُرِّيَّتِهِ
ﲊ
ٱلنُّبُوَّةَ
ﲋ
وَٱلۡكِتَٰبَ
ﲌ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ﲍ
أَجۡرَهُۥ
ﲎ
فِي
ﲏ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﲐﲑ
وَإِنَّهُۥ
ﲒ
فِي
ﲓ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲔ
لَمِنَ
ﲕ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﲖ
٢٧
ﲗ
İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Soyundan gelenlere Kitap ve peygamberlik verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık; doğrusu o ahirette de iyilerdendir.
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