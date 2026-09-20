Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Ayah 23
Al-'Ankabut
23
29:23
والذين كفروا بايات الله ولقايه اولايك ييسوا من رحمتي واولايك لهم عذاب اليم ٢٣
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِۦٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ يَئِسُوا۟ مِن رَّحْمَتِى وَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ٢٣
وَٱلَّذِينَ
ﳆ
كَفَرُواْ
ﳇ
بِـَٔايَٰتِ
ﳈ
ٱللَّهِ
ﳉ
وَلِقَآئِهِۦٓ
ﳊ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳋ
يَئِسُواْ
ﳌ
مِن
ﳍ
رَّحۡمَتِي
ﳎ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
ﳏ
لَهُمۡ
ﳐ
عَذَابٌ
ﳑ
أَلِيمٞ
ﳒ
٢٣
ﳓ
Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenler, işte onlar Benim rahmetimden ümitlerini kesmiş olanlardır. İşte can yakıcı azap onlar içindir.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.