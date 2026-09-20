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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Ayah 12
Al-'Ankabut
12
29:12
وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ١٢
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّبِعُوا۟ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَـٰيَـٰكُمْ وَمَا هُم بِحَـٰمِلِينَ مِنْ خَطَـٰيَـٰهُم مِّن شَىْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ١٢
وَقَالَ
ﲗ
ٱلَّذِينَ
ﲘ
كَفَرُواْ
ﲙ
لِلَّذِينَ
ﲚ
ءَامَنُواْ
ﲛ
ٱتَّبِعُواْ
ﲜ
سَبِيلَنَا
ﲝ
وَلۡنَحۡمِلۡ
ﲞ
خَطَٰيَٰكُمۡ
ﲟ
وَمَا
ﲠ
هُم
ﲡ
بِحَٰمِلِينَ
ﲢ
مِنۡ
ﲣ
خَطَٰيَٰهُم
ﲤ
مِّن
ﲥ
شَيۡءٍۖ
ﲦﲧ
إِنَّهُمۡ
ﲨ
لَكَٰذِبُونَ
ﲩ
١٢
ﲪ
İnkar edenler inananlara: "Bizim yolumuza uyun da sizin günahlarınızı biz taşıyalım" derler. Oysa onların günahlarından hiçbirini yüklenecek değillerdir. Doğrusu onlar yalancıdırlar.
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