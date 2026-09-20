Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Ayah 11
Al-'Ankabut
11
29:11
وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين ١١
وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ ١١
وَلَيَعۡلَمَنَّ
ﲐ
ٱللَّهُ
ﲑ
ٱلَّذِينَ
ﲒ
ءَامَنُواْ
ﲓ
وَلَيَعۡلَمَنَّ
ﲔ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﲕ
١١
ﲖ
Allah elbette inananları bilir ve elbette ikiyüzlüleri de bilir.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.