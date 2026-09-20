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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-'Ankabut Ayah 10
Al-'Ankabut
10
29:10
ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولين جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين ١٠
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِن جَآءَ نَصْرٌۭ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِى صُدُورِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٠
وَمِنَ
ﱮ
ٱلنَّاسِ
ﱯ
مَن
ﱰ
يَقُولُ
ﱱ
ءَامَنَّا
ﱲ
بِٱللَّهِ
ﱳ
فَإِذَآ
ﱴ
أُوذِيَ
ﱵ
فِي
ﱶ
ٱللَّهِ
ﱷ
جَعَلَ
ﱸ
فِتۡنَةَ
ﱹ
ٱلنَّاسِ
ﱺ
كَعَذَابِ
ﱻ
ٱللَّهِۖ
ﱼﱽ
وَلَئِن
ﱾ
جَآءَ
ﱿ
نَصۡرٞ
ﲀ
مِّن
ﲁ
رَّبِّكَ
ﲂ
لَيَقُولُنَّ
ﲃ
إِنَّا
ﲄ
كُنَّا
ﲅ
مَعَكُمۡۚ
ﲆﲇ
أَوَلَيۡسَ
ﲈ
ٱللَّهُ
ﲉ
بِأَعۡلَمَ
ﲊ
بِمَا
ﲋ
فِي
ﲌ
صُدُورِ
ﲍ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲎ
١٠
ﲏ
İnsanlardan: "Allah'a inandık" diyenler vardır; ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca, insanların ezasını Allah'ın azabı gibi tutarlar. Rabbinizden bir yardım gelecek olursa, and olsun ki, "Doğrusu biz sizinle beraberdik" derler. Allah, herkesin kalbinde olanları en iyi bilen değil midir?
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Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.