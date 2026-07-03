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003

3. Sure Ali 'Imran

Âl-i İmrân

Sureyi okuyun ve dinleyin. Ali 'Imran Tercüme, tefsir, sesli okuma, kelime kelime anlam ve transkripsiyon ile birlikte. Çeviri: Sherif Ahmeti.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
Elif, Lamë, Mimë.
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