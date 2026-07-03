Wahi khuda hai, jisne yeh kitab tumpar nazil ki hai. Is kitab mein do tarah ki ayaat hain : ek mohkamaat, jo kitab ki asal buniyaad hain aur dusri mutashaabihaat (ambiguous). Jin logon ke dilon mein tedh hai, woh fitne ki talash mein hamesha mutashabihaat hi ke pichey padey rehte hain aur unko maani pehnane ki koshish kiya karte hain, halaanke unka haqiqi mafhoom Allah ke siwa koi nahin jaanta. Bakhilaf iske jo log ilm mein pukhta-kaar hain, woh kehte hain ke “ hamara unpar iman hai, yeh sab hamare Rubb hi ki taraf se hain” aur sach yeh hai ke kisi cheez se saheeh sabaq sirf daanishmand log hi hasil karte hain