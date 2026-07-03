Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
003

3. Sure Ali 'Imran

Âl-i İmrân

Sureyi okuyun ve dinleyin. Ali 'Imran Tercüme, tefsir, sesli okuma, kelime kelime anlam ve transkripsiyon ile birlikte. Çeviri: Ryoichi Mita.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
アリフ・ラーム・ミーム，
Tefsirler
Dersler
Yansımalar