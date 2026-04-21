Al-Ahqaf
34
46:34
ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هاذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ٣٤
وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٤
İnkar edenler, ateşe sunuldukları gün onlara: "Bu, gerçek değil miydi?" denir, onlar: "Rabbimize and olsun ki evet gerçekti" derler. Allah: "İnkar etmenizden ötürü azabı tadın" der.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ
] وه له ڕۆژی قیامهت كه كافران به چاوی خۆیان ئاگری دۆزهخ ئهبینن پێیان ئهووترێ: ئایا ئهمه حهق نیه؟ ئایا له دونیا پێمان نهووتن كه زیندوو بوونهوه ههیهو ئاگری دۆزهخ ههیه؟ [
قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا
] دانی پێدا دهنێن و ئهڵێن: بهڵێ سوێند به پهروهردگارمان ههیه و حهقهو ڕاسته [
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٣٤)
] پێیان ئهووترێ: دهی بچێژن سزای خوای گهوره بههۆی كوفر كردنتان له دونیادا.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
