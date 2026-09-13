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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yusuf อายาห์ 97
Yusuf
97
12:97
قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطيين ٩٧
قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَـٰطِـِٔينَ ٩٧
قَالُواْ
ﱗ
يَٰٓأَبَانَا
ﱘ
ٱسۡتَغۡفِرۡ
ﱙ
لَنَا
ﱚ
ذُنُوبَنَآ
ﱛ
إِنَّا
ﱜ
كُنَّا
ﱝ
خَٰطِـِٔينَ
ﱞ
٩٧
ﱟ
[97] พวกเขากล่าวว่า โอ้พ่อของเรา โปรดขออภัยโทษความผิดของเราให้แก่เรา แท้จริงเราเป็นผู้ผิด
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