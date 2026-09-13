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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yusuf อายาห์ 94
Yusuf
94
12:94
ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون ٩٤
وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَآ أَن تُفَنِّدُونِ ٩٤
وَلَمَّا
ﲹ
فَصَلَتِ
ﲺ
ٱلۡعِيرُ
ﲻ
قَالَ
ﲼ
أَبُوهُمۡ
ﲽ
إِنِّي
ﲾ
لَأَجِدُ
ﲿ
رِيحَ
ﳀ
يُوسُفَۖ
ﳁﳂ
لَوۡلَآ
ﳃ
أَن
ﳄ
تُفَنِّدُونِ
ﳅ
٩٤
ﳆ
[94] เมื่อกองคาราวานได้ออกมา (จากอียิปต์) พ่อของพวกเขากล่าวว่า แท้จริงฉันได้กลิ่นของยูซุฟ หากพวกท่านไม่กล่าวหาฉันว่าเหลวไหล
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Tafsir Fathul Majid
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