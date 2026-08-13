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ตัฟซีร: Yusuf 12:91
Yusuf
91
12:91
قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطيين ٩١
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَـٰطِـِٔينَ ٩١
قَالُواْ
تَٱللَّهِ
لَقَدۡ
ءَاثَرَكَ
ٱللَّهُ
عَلَيۡنَا
وَإِن
كُنَّا
لَخَٰطِـِٔينَ
٩١
[91] พวกเขากล่าวว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮฺโดยแน่นอนอัลลอฮฺทรงให้เกียรติท่านเหนือพวกเรา โดยที่พวกเราเป็นผู้ผิดอย่างแน่นอน
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدۡ ءَاثَرَكَ﴾ فَضَّلَك ﴿ٱللَّهُ عَلَیۡنَا﴾ بِالْمُلْكِ وَغَيْره ﴿وَإِن﴾ مُخَفَّفَة أَيْ إنَّا ﴿كُنَّا لَخَـٰطِـِٔینَ ٩١﴾ آثِمِينَ فِي أَمْرك فَأَذْلَلْنَاك