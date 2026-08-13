ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ตัฟซีร: Yusuf 12:83
Yusuf
83
12:83
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم ٨٣
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًۭا ۖ فَصَبْرٌۭ جَمِيلٌ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٨٣
قَالَ
بَلۡ
سَوَّلَتۡ
لَكُمۡ
أَنفُسُكُمۡ
أَمۡرٗاۖ
فَصَبۡرٞ
جَمِيلٌۖ
عَسَى
ٱللَّهُ
أَن
يَأۡتِيَنِي
بِهِمۡ
جَمِيعًاۚ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلۡعَلِيمُ
ٱلۡحَكِيمُ
٨٣
[83] เขากล่าวว่า แต่ว่าจิตใจของพวกเจ้าได้ตกแต่งเรื่องขึ้นเพื่อพวกเจ้า ดังนั้นการอดทนเป็นสิ่งที่ดี หวังว่าอัลลอฮฺจะทรงนำพวกเขาทั้งหมดมาหาฉันแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا
] كاتێك كه گهڕانهوهو بۆ یهعقوبیان -
صلی الله علیه وسلم
- گێڕایهوه فهرمووی: بهڵكو ئهمه نهفستان ئهم ئیشهی بۆ جوان كردوون و ڕازاندۆتهوه كه ئهڵێن: كوڕهكه دزی كردووه له حهقیقهتدا ئهو دزی نهكردووه [
فَصَبْرٌ جَمِيلٌ
] فهرمووی: صهبرو ئارامگرتنێكی جوان ئارام ئهگرم كه هیچ گلهیی و گازندهیهكی تیا نهبێت له خوای گهوره [
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا
] بهڵكو خوای گهوره ههموویانم بۆ بگهڕێنێتهوه [
إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٨٣)
] بهدڵنیایى ههر خوای گهوره زۆر زاناو كاربهجێیه.