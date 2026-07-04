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Yusuf
73
12:73
قالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الارض وما كنا سارقين ٧٣
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـٰرِقِينَ ٧٣
قَالُواْ
تَٱللَّهِ
لَقَدۡ
عَلِمۡتُم
مَّا
جِئۡنَا
لِنُفۡسِدَ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
كُنَّا
سَٰرِقِينَ
٧٣
[73] พวกเขากล่าวว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮฺโดยแน่นอนพวกท่านทราบดีว่า เรามิได้มาที่นี่เพื่อทำความเสียหายในแผ่นดิน และเราก็มิใช่พวกขโมย
ตัฟซีร
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ
] وتیان: سوێند بێ به خوای گهوره ئێوه خۆیشتان ئهزانن و یوسفیش ئهزانێ كه ئێمه نههاتووینه ئاشووب لهسهر زهویدا بگێڕین و دزی بكهین [
وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (٧٣)
] وه ئێمه دز نین و نهبووین.