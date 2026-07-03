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Yusuf
61
12:61
قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون ٦١
قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَـٰعِلُونَ ٦١
قَالُواْ
سَنُرَٰوِدُ
عَنۡهُ
أَبَاهُ
وَإِنَّا
لَفَٰعِلُونَ
٦١
[61] พวกเขากล่าวว่า เราจะเกลี้ยกล่อมบิดาของเขาให้เขาออกมา และแท้จริงเราจะทำได้อย่างแน่นอน
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( قالوا سنراود عنه أباه )
أي : نطلبه ونسأله أن يرسله معنا
( وإنا لفاعلون )
ما أمرتنا به .