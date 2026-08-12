ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ตัฟซีร: Yusuf 12:34
Yusuf
34
12:34
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ٣٤
فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٤
فَٱسۡتَجَابَ
لَهُۥ
رَبُّهُۥ
فَصَرَفَ
عَنۡهُ
كَيۡدَهُنَّۚ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
٣٤
[34] ดังนั้น พระเจ้าของเขาได้ตอบรับเขาแล้วพระองค์ทรงให้อุบายของพวกนางหันห่างไปจากเขา แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ
] پهروهردگارى وهڵامی دایهوهو پاراستی له نهخشهو پیلانی ئهوان [
فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ
] وه نهخشهو پیلانی ئهوانی لێ دوورخستهوهو لێی لایدا [
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٤)
] به راستى خوای گهوره زۆر بیسهره بۆ دوعاو پاڕانهوه، وه زۆر زانایه بهحاڵی ئهو كهسانهی كه پهنا بۆ خوای گهوره ئهبهن (ئێستایش ههركهسێك بانگ بكرێت بۆ زیناو لهترسى خواى گهوره نهیكات له رۆژى قیامهت لهژێر سێبهرى عهرشى خواى گهورهدا دهبێت).