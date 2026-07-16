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Yusuf
22
12:22
ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ٢٢
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٢٢
وَلَمَّا
بَلَغَ
أَشُدَّهُۥٓ
ءَاتَيۡنَٰهُ
حُكۡمٗا
وَعِلۡمٗاۚ
وَكَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٢٢
[22] แลเมื่อเขาบรรลุวัยหนุ่มฉกรรจ์ของเขาเราได้ให้ความสุขุมรอบคอบและวิชาการแก่เขาและเช่นนั้นแหละ เราตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดี
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥۤ﴾ وَهُوَ ثَلَاثُونَ سَنَة أَوْ وَثَلَاث ﴿ءَاتَیۡنَـٰهُ حُكۡمࣰا﴾ حِكْمَة ﴿وَعِلۡمࣰاۚ﴾ فِقْهًا فِي الدِّين قَبْل أَنْ يُبْعَث نَبِيًّا ﴿وَكَذَ ٰلِكَ﴾ كَمَا جَزَيْنَاهُ ﴿نَجۡزِی ٱلۡمُحۡسِنِینَ ٢٢﴾ لِأَنْفُسِهِمْ