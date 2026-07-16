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Yusuf
20
12:20
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ٢٠
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍۢ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍۢ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ ٢٠
وَشَرَوۡهُ
بِثَمَنِۭ
بَخۡسٖ
دَرَٰهِمَ
مَعۡدُودَةٖ
وَكَانُواْ
فِيهِ
مِنَ
ٱلزَّٰهِدِينَ
٢٠
[20] และพวกเขาได้ขายเขาด้วยราคาถูก นับได้ไม่กี่ดิรฮัม และพวกเขาเป็นผู้มักน้อย
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ
] وه(براكانی یاخود ڕێبوارهكان) به نرخێكی زۆر كهم به چهند درههمێكی دیاریكراوی كهم فرۆشتیان، (ئهگهر پارهیشیان پێیان نهدایه بهبێ بهرامبهریش ههر رازى بوون و دهیاندا پێیان) [
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢٠)
] وه ئهوان هیچ گوێیان پێ نهداو له كۆڵیان كردهوه، چونكه پلهوپایهیان نهدهزانى.