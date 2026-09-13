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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yusuf อายาห์ 109
Yusuf
109
12:109
وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون ١٠٩
وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًۭا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٩
وَمَآ
ﲄ
أَرۡسَلۡنَا
ﲅ
مِن
ﲆ
قَبۡلِكَ
ﲇ
إِلَّا
ﲈ
رِجَالٗا
ﲉ
نُّوحِيٓ
ﲊ
إِلَيۡهِم
ﲋ
مِّنۡ
ﲌ
أَهۡلِ
ﲍ
ٱلۡقُرَىٰٓۗ
ﲎﲏ
أَفَلَمۡ
ﲐ
يَسِيرُواْ
ﲑ
فِي
ﲒ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲓ
فَيَنظُرُواْ
ﲔ
كَيۡفَ
ﲕ
كَانَ
ﲖ
عَٰقِبَةُ
ﲗ
ٱلَّذِينَ
ﲘ
مِن
ﲙ
قَبۡلِهِمۡۗ
ﲚﲛ
وَلَدَارُ
ﲜ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲝ
خَيۡرٞ
ﲞ
لِّلَّذِينَ
ﲟ
ٱتَّقَوۡاْۚ
ﲠﲡ
أَفَلَا
ﲢ
تَعۡقِلُونَ
ﲣ
١٠٩
ﲤ
[109] และเรามิได้ส่งผู้ใดมาก่อนเจ้า นอกจากบรรพบุรุษจากชาวเมืองที่เราให้วะฮียฺแก่พวกเขาพวกเขามิได้ตระเวนไปในแผ่นดินดอกหรือ เพื่อพวกเขาจะเห็นบั้นปลายของบรรดาผู้ที่มาก่อนพวกเขาว่าเป็นอย่างไร และแน่นอนโลกอาคิเราะฮฺนั้นดียิ่งสำหรับบรรดาผู้ยำเกรง พวกท่านมิได้ใช้สติปัญญาดอกหรือ
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