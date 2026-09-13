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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yusuf อายาห์ 107
Yusuf
107
12:107
افامنوا ان تاتيهم غاشية من عذاب الله او تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ١٠٧
أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن تَأْتِيَهُمْ غَـٰشِيَةٌۭ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةًۭ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٧
أَفَأَمِنُوٓاْ
ﱡ
أَن
ﱢ
تَأۡتِيَهُمۡ
ﱣ
غَٰشِيَةٞ
ﱤ
مِّنۡ
ﱥ
عَذَابِ
ﱦ
ٱللَّهِ
ﱧ
أَوۡ
ﱨ
تَأۡتِيَهُمُ
ﱩ
ٱلسَّاعَةُ
ﱪ
بَغۡتَةٗ
ﱫ
وَهُمۡ
ﱬ
لَا
ﱭ
يَشۡعُرُونَ
ﱮ
١٠٧
ﱯ
[107] พวกเขาจะปลอดภัยละหรือ เมื่อการครอบคลุมแห่งการลงโทษของอัลลอฮฺจะมายังพวกเขา หรือเมื่อวันอวสานจะมายังพวกเขาอย่างฉับพลัน โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัว
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