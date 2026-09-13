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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yusuf อายาห์ 101
Yusuf
101
12:101
۞ رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ١٠١
۞ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًۭا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّـٰلِحِينَ ١٠١
۞ رَبِّ
ﲭ ﲮ
قَدۡ
ﲯ
ءَاتَيۡتَنِي
ﲰ
مِنَ
ﲱ
ٱلۡمُلۡكِ
ﲲ
وَعَلَّمۡتَنِي
ﲳ
مِن
ﲴ
تَأۡوِيلِ
ﲵ
ٱلۡأَحَادِيثِۚ
ﲶﲷ
فَاطِرَ
ﲸ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲹ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲺ
أَنتَ
ﲻ
وَلِيِّۦ
ﲼ
فِي
ﲽ
ٱلدُّنۡيَا
ﲾ
وَٱلۡأٓخِرَةِۖ
ﲿﳀ
تَوَفَّنِي
ﳁ
مُسۡلِمٗا
ﳂ
وَأَلۡحِقۡنِي
ﳃ
بِٱلصَّٰلِحِينَ
ﳄ
١٠١
ﳅ
[101] โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ แท้จริงพระองค์ได้ประทานอำนาจบางส่วนแก่ข้าพระองค์และทรงสอนข้าพระองค์ให้รู้การทำนายฝัน พระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน พระองค์เป็นผู้คุ้มครองข้าพระองค์ทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ตายในสภาพเป็นผู้นอบน้อม และทรงให้ข้าพระองค์รวมอยู่ในหมู่คนดีทั้งหลาย
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