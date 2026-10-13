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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Yunus อายาห์ 96
Yunus
96
10:96
ان الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يومنون ٩٦
إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ٩٦
إِنَّ
ﳀ
ٱلَّذِينَ
ﳁ
حَقَّتۡ
ﳂ
عَلَيۡهِمۡ
ﳃ
كَلِمَتُ
ﳄ
رَبِّكَ
ﳅ
لَا
ﳆ
يُؤۡمِنُونَ
ﳇ
٩٦
ﳈ
[96] แท้จริง บรรดาผู้ที่พระดำรัส (การลงโทษ) ของพระเจ้าของเจ้าได้บัญญัติแก่พวกเขาแล้ว พวกเขาจะไม่ศรัทธา
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Tafsir Fathul Majid
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