Всевышний сказал Своему пророку Мухаммаду: «Если ты сомневаешься в достоверности того, что ниспосылается тебе в откровении, то спроси об этом справедливых мужей и праведных богословов из числа людей Писания. Они подтвердят, что ниспосланное тебе является истиной, которая полностью совпадает с предыдущими откровениями». Кое-кто может сказать, что многие иудеи и христиане или даже большинство иудеев и христиан отвергают Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и не признают его проповедей. Почему же тогда Всевышний Аллах повелел Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, призвать людей Писания засвидетельствовать правдивость коранических откровений и привел их свидетельство в числе доказательств его правдивости? Ответить на такой вопрос можно несколькими способами. Во-первых, если группу людей, приверженцев религиозного толка или жителей города призывают в свидетели, то это относится только к справедливым и правдивым людям из их числа. Что же касается всех остальных, то их слова не следует принимать во внимание, даже если они составляют подавляющее большинство, поскольку свидетельство зависит от справедливости и честности людей. Правдивость Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, подтвердили многие ученые мужи из числа людей Писания, которые обратились в ислам при жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, или после его смерти. Среди них можно назвать Абдуллаха б. Салама и многих его соратников. Во-вторых, свидетельство людей Писания о Пророке Мухаммаде должно опираться на Священную Тору, последователями которой себя называют люди Писания. И если священные тексты Торы совпадают с кораническими откровениями и подтверждают их правдивость, то слова людей Писания уже не имеют никакого значения, даже если они единодушно станут отвергать мусульманское учение. В-третьих, Всевышний Аллах открыто повелел Своему посланнику призвать людей Писания засвидетельствовать правдивость коранических откровений. Об этом хорошо известно многим людям. Также хорошо известно, что многие из людей Писания всеми силами стремятся опровергнуть проповеди Пророка Мухаммада. И если бы они могли обоснованно опровергнуть слова Аллаха, то они непременно представили бы свои доводы всему человечеству. Однако они не делают этого, и поэтому молчание упорствующих людей Писания и признания тех людей Писания, которые ответили на призыв Аллаха, являются одним из самых убедительных доказательств правдивости и достоверности Священного Корана. В-четвертых, заявления о том, что большинство людей Писания отвергло проповеди Пророка Мухаммада, являются ошибочными. Напротив, большинство людей Писания ответили на его призыв и добровольно покорились его религии. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, начал проповедовать ислам, когда большинство людей на земле были людьми Писания, а спустя некоторое время большая часть жителей Шама, Египта, Ирака и других соседних стран, населенных людьми Писания, обратились в ислам. Отказались добровольно принять ислам только правители, которые предпочли сохранить за собой власть, нежели подчиниться истине, а также следовавшие по их стопам невежественные простолюдины. Приверженность таких людей к религии не была осмысленной и выражалась только в названии. А примером этого являются европейцы, которые в действительности являются атеистами, уклонившимися от религий всех Божьих посланников. Они называют себя христианами только для того, чтобы сохранить свою власть и скрыть свое заблуждение. Об этом прекрасно известно каждому, кто знаком с качествами и поступками этих людей. А затем Всевышний Аллах назвал Небесное Откровение истиной, в которой абсолютно невозможно усомниться, и повелел Своему посланнику не колебаться и не терзаться сомнениями. По этому поводу Всевышний также сказал: «Тебе ниспослано Писание, которое не должно сжимать твою грудь, дабы ты увещевал им и наставлял верующих» (7:2).